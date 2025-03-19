Участок М-7 в Вязниковском районе покрыт ямами, а асфальт частично разрушен. Нарушения в содержании дороги подтвердила прокурорская проверка. Этот кусочек трассы М-7 «Волга» принадлежит ФКУ

Участок М-7 в Вязниковском районе покрыт ямами, а асфальт частично разрушен. Нарушения в содержании дороги подтвердила прокурорская проверка. Этот кусочек трассы М-7 «Волга» принадлежит ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород. Организация заключила госконтракт с АО «ДЭП № 7» на содержание М-7. Очевидно, что с этим предприятие справляется не самым лучшим образом. Руководитель ДЭП № 7 получил представление,