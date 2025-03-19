16 марта в Камешково простились с погибшим в зоне СВО земляком. Эксанов Сафа Харисович был ефрейтором. Он умер при исполнении воинского долга. Проститься с военнослужащим пришли родные,

16 марта в Камешково простились с погибшим в зоне СВО земляком. Эксанов Сафа Харисович был ефрейтором. Он умер при исполнении воинского долга. Проститься с военнослужащим пришли родные, друзья и знакомые. Сафу Эксанова похоронили со всеми воинскими почестями. Администрация Камешковского района выразила глубокие соболезнования близким погибшего. Сафа Эсканов родился в Камешково. Он учился в третьей школе,