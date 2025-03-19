На 37-летнего жителя Владимира возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в переводе средств на счета экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией». Об этом сообщили сразу в двух

На 37-летнего жителя Владимира возбудили уголовное дело. Мужчину подозревают в переводе средств на счета экстремистской организации «Фонд борьбы с коррупцией». Об этом сообщили сразу в двух правоохранительных ведомствах – в УМВД и УФСБ области. Оперативники установили, что фигурант разделял идеологию НО «ФБК» и решил поддержать экстремистскую организацию финансово. Из пресс-релиза УФСБ области Обвиняемый совершил семь