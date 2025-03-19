Решить проблему помогла прокуратура.

Прокуратура в Собинке Владимирской области нашла нарушение в отказе чиновников выдать квартиру ветерану СВО. 18 марта пресс-служба прокуратуры Владимирской области сообщила, что мужчине, обратившемуся с заявлением о признании нуждающимся, отказали 27 сентября 2024 года, сославшись на превышение нормы жилплощади.Однако прокуратура, установив, что квартира в долевой собственности семьи, доказала, что норма не превышена. Протест прокуратуры был удовлетворён, и военного поставят на учёт как нуждающегося в улучшении жилищных условий.Напомним, ранее мы писали, что