В правительстве области рассказали, как обстоят дела со строительством дороги на улице Пушкарской. Работы по переустройству коммуникаций завершены. Сотрудники ДСУ-3 приступили к разработке

В правительстве области рассказали, как обстоят дела со строительством дороги на улице Пушкарской. Работы по переустройству коммуникаций завершены. Сотрудники ДСУ-3 приступили к разработке грунта под будущую проезжую часть. Этот этап необходим для подготовки качественного основания дороги. Вместе с этим на нескольких участках реконструируют хозяйственно-бытовую и ливневую канализации, а также водопровод. У ДТЮ рабочие возводят насыпь