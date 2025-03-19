Новая стела будет выполнена из гранита и хрусталя.

19 марта в Владимире временно ограничили движение пешеходов на улице Мира. Ограничения связаны с установкой 18-метровой стелы «Город трудовой доблести», которая станет символом уважения к трудовым достижениям горожан.Новая стела будет выполнена из гранита и хрусталя, изменив первоначальный план использования белого камня. Концепцию памятника разработали специалисты Российского военно-исторического общества.Мэрия напоминает гражданам о необходимости соблюдать правила дорожного движения в зоне ограничений.