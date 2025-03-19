Это на 23,1% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Во Владимирской области на прошлой неделе зарегистрировано 42 случая COVID-19, что на 23,1% больше по сравнению с предыдущей неделей, сообщило региональное управление Роспотребнадзора 18 марта. Лидером по количеству случаев стал Гусь-Хрустальный район (+16 случаев), также обнаружено 14 заболеваний в Муромском районе, 6 – в Гороховецком, 3 – во Владимире, 2 – в Собинском и 1 – в Суздальском районе.В то же время в ряде районов, включая Юрьев-Польский и Ковровский, случаев заболевания не зарегистрировано.Напомним, ранее мы писали, что во