С сегодняшнего дня во Владимирской области идет 30-ый Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест». Ранее мы рассказывали, какие известные деятели

С сегодняшнего дня во Владимирской области идет 30-ый Открытый российский международный фестиваль анимационного кино «Суздальфест». Ранее мы рассказывали, какие известные деятели отечественной анимации приедут в разные города 33-его региона, а сейчас стали известны подробности самого фестиваля. О них рассказали в пресс-службе правительства области. В этом году на участие поступило рекордное количество заявок – 465 (в