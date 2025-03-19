Указ о его образовании подписан губернатором Авдеевым 17 марта.

Во Владимирской области создан Совет по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Указ о его образовании подписан губернатором Авдеевым 17 марта. Новый консультативный орган будет помогать в реализации государственной политики по охране и укреплению традиционных ценностей, участвуя в разработке правовых актов и анализе межнационального согласия.Совет планирует сотрудничать с общественными организациями и религиозными объединениями для укрепления гражданского единства. Состав совета будет определен позже распоряжением правительства области, а его решения будут носить рекомендательный характер.