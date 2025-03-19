Работы должны были завершить еще в ноябре прошлого года.

Во Владимире капремонт крыши дома № 14 по улице Северная должен был быть завершен еще в ноябре прошлого года, но закончили его только после вмешательства прокуратуры. По информации надзорного ведомства, несоблюдение сроков исполнения контракта между «Фондом капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области» и ООО «Мастер Кровли» нарушало права жильцов, особенно перед зимним сезоном.После обращения прокуратуры к руководителю компании были приняты меры для ускорения работ, виновное должностное лицо было привлечено к дисциплинарной ответственности. Работы на объекте завершены.Напомним, ранее мы писали, что