В Коврове 25‑летний местный житель попал под уголовное дело из‑за незаконной вырубки деревьев. Молодой человек спилил 12 сосен и 3 березы в лесном массиве рядом с улицей Еловой. Ущерб Ковровскому лесничеству оказался значительным.Парень признался, что работал бензопилой без каких‑либо разрешений. Стволы деревьев планировал использовать для изготовления предметов интерьера. Полицейские вышли на след нарушителя в ходе оперативно‑разыскных мероприятий.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.