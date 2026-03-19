Житель Нижнего Новгорода проведет 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима за хулиганство с применением насилия во Владимире. Приговор вынес Октябрьский районный суд города — пока он не вступил в законную силу.Вечером 29 сентября прошлого года на железнодорожном вокзале пьяный мужчина без причины напал на гражданина цыганской национальности. Сначала оскорбил, потом ударил кулаком по лицу, а после преследовал по всему вокзалу и избил, нанося удары ногой по туловищу.Не остановившись на этом, злоумышленник вышел на улицу и напал на двоих граждан Таджикистана возле магазина. Мужчину задержали сотрудники транспортной полиции. Его признали виновным по пп. «а, б» ч. 1 и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением насилия, в т. ч. по мотивам национальной ненависти).