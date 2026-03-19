Утром во Владимире вспыхнули пожары сразу в трех квартирах микрорайона Заклязьменский. В 10:07 в МЧС поступило сообщение о возгорании в доме № 6 на улице Фоминской. А когда пожарные приехали на место, выяснилось, что огонь охватил еще одну квартиру в этом же доме и одну — в соседнем (№ 7).Спасатели оперативно ликвидировали возгорания. В каждой квартире огонь повредил отделку и имущество на кухне, но площадь пожара оказалась небольшой — всего 2 кв. м в каждом случае.Сейчас сотрудники МЧС обходят остальные квартиры в домах, чтобы убедиться: других очагов возгорания нет.