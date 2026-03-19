В Коврове 24‑летняя товаровед супермаркета подозревается в хищении крупной суммы. Девушка похитила 615 тысяч рублей из сейфа магазина. Уголовное дело завели по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата с использованием служебного положения в крупном размере).В феврале во время проверки в супермаркете обнаружили недостачу. Директор магазина обратился в полицию и под подозрение попали сотрудники с доступом к сейфу. Виновного быстро установили: товаровед призналась, что в течение шести дней забирала наличные и тратила их на личные нужды.Сейчас девушка находится под подпиской о невыезде. Расследование продолжается.