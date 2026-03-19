В итоге работодатель погасил всю задолженность.

В Коврове прокуратура помогла трем уволенным работникам получить положенные деньги. Сотрудники предприятия по производству пластмассовых изделий пожаловались на то, что с ними не рассчитались после увольнения.После проверки прокуратура потребовала от директора закрыть долги, а ответственное должностное лицо еще и оштрафовали за задержку выплат. В итоге работодатель погасил всю задолженность и дополнительно выплатил работникам компенсацию.