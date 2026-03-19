Во Владимире разрабатывают новый пересадочный тариф, который поможет горожанам комфортнее передвигаться по городу с пересадками. Оплатить проезд по такой схеме можно будет единоразово, сразу за всю поездку с пересадками, причем выбрать удобный способ: наличными, банковской или транспортной картой. В перспективе систему планируют распространить и на отдаленные районы города.Кроме того, власти прорабатывают расширение географии троллейбусных маршрутов. Еще одно важное изменение коснется автобусного маршрута № 24, его планируют усилить. В будущем этот маршрут должен стать основным пересадочным для более коротких линий.Ранее город уже получил большой автобус на 120 мест для маршрута № 20С, а в ближайшее время появятся еще четыре автобуса повышенной вместимости.