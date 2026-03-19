С 18 марта на маршрут 20С во Владимире вышел новый сочленённый автобус, в народе такие машины называют «гармошками». Он будет возить жителей микрорайона Юрьевец в самые загруженные утренние часы.Автобус взяли в аренду для тестов. Специалисты АО «Владимирпассажиртранс» проверят, насколько хорошо техника показывает себя на городских дорогах. Они оценят ходовые качества и маневренность, технические характеристики, а также удобство для пассажиров и водителя.Большая вместимость «гармошки» позволит перевозить значительно больше людей за один рейс. По итогам испытаний решат, стоит ли закупать такие автобусы для постоянной работы во Владимире.