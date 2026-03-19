Во Владимире взялись за решение проблем с общественным транспортом. Об этом на брифинге рассказал заместитель главы городской администрации Андрей Михно. Сейчас в городе непросто с соблюдением интервалов движения: не хватает автобусов, троллейбусов и, что особенно остро, водителей — открыты вакансии для 80 водителей автобусов и 40 водителей троллейбусов.Чтобы исправить ситуацию, власти пошли на ряд мер: увеличили в 2,5 раза выплаты за работу в выходные дни и пересмотрели режимы работы водителей. С декабря в АО «Владимирпассажиртранс» работает диспетчерская служба. За каждым маршрутом закреплен отдельный диспетчер, который следит за интервалами движения.Особая сложность — утренние и вечерние «часы пик»: транспорт не справляется с потоком пассажиров. Уже есть первые шаги к решению: «Волгабас» предоставил городу автобус на 120 человек для маршрута № 20С. В ближайшее время Владимир получит еще 4 автобуса повышенной вместимости — два усилят маршрут № 20С, ещё два выйдут на маршрут № 24.