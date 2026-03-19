Проверка показала целый набор проблем.

Во Владимире прокуратура обнаружила серьезные нарушения пожарной безопасности в многоквартирном доме № 18‑А на улице Юбилейной. В новогодние праздники из‑за брошенного в шахту дымоудаления окурка загорелся скопившийся там мусор. Тогда помещения дома сильно задымились, жильцам пришлось эвакуироваться.Проверка показала целый набор проблем. Выяснилось, что система противодымной вентиляции не работает, нет пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, пожарные краны стоят без рукавов, на дверях лестничных клеток нет устройств самозакрывания, а в шахте снова обнаружен мусор. Виной всему — халатность управляющей компании.Прокуратура потребовала немедленно устранить все нарушения и завела на руководителя организации административное дело по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. Ход устранения проблем держат на контроле надзорные органы.