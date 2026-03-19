Во Владимирской области активно готовятся к весеннему половодью. По прогнозу специалистов, в этом году оно может оказаться интенсивным, уровень воды в реках поднимется чуть выше неблагоприятных отметок.При худшем сценарии под угрозой затопления окажутся до 38 населенных пунктов в 15 муниципальных образованиях, а также 5 низководных мостов и до 50 участков автомобильных дорог. Есть риск, что 37 населенных пунктов в 7 муниципалитетах окажутся отрезанными от основных территорий.Для реагирования на возможные ЧС сформировали группировку сил из более чем 6,5 тысячи человек и около 1 900 единиц техники. Местные власти заранее организуют обеспечение жителей всем необходимым — продуктами, медикаментами и пенсиями.