В 2026 в регионе продолжат ремонт региональных и межмуниципальных дорог опорной сети. Дороги опорной сети обеспечивают бесперебойное движение грузо- и пассажиропотока, транспортную связанность и экономическое единство территорий страны. Протяжённость опорной дорожной сети во Владимирской области составляет 610 км, в неё входят отдельные участки 15 дорог. В этом году отремонтируют 21,2 км региональной сети, сообщает региональный