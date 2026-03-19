50‑летний житель Гусь‑Хрустального предстанет перед судом по обвинению в грабеже и краже. Общая сумма ущерба превышает 22 тысяч рублей.В январе мужчина заметил в медучреждении сумку одной из посетительниц, та ненадолго оставила ее без присмотра. Он схватил вещи и скрылся. Позже злоумышленник выбросил сумку (внутри были кошелек и телефон), а деньгами распорядился по своему усмотрению.На этом он не остановился и вскоре украл кошелек из продуктовой тележки в одном из городских супермаркетов. Полицейские задержали подозреваемого в ходе оперативно‑разыскных мероприятий. Теперь дело передано в суд.