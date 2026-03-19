В Петушках полицейские задержали 49‑летнего местного жителя. Его подозревают в краже 13 мобильных телефонов из скупки. Мужчина уже был судим за имущественные преступления.В конце февраля злоумышленник взломал дверь помещения и унес гаджеты разных фирм. Ущерб владельцу оценили в 47 тысяч рублей. Но продать украденное мужчина не успел: полиция поймала его в ходе оперативно‑разыскных мероприятий, а телефоны изъяли.Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Уголовное дело завели по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»).