Подведены итоги Межрегиональной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018, которая состоялась при поддержке компании «Ростелеком». В олимпиаде приняли участие почти 130 тысяч школьников 5-11 классов из 2 550 городов и населенных пунктов России.

Подведены итоги Межрегиональной онлайн-олимпиады по английскому языку Skyeng Super Cup Winter 2018, которая состоялась при поддержке компании Ростелеком. В олимпиаде приняли участие почти 130 тысяч школьников 5-11 классов из 2 550 городов и населенных пунктов России.В этом сезоне Skyeng Super Cup включена в официальный перечень олимпиад Минобрнауки России. Поэтому 17 победителей олимпиады в 2018 году имеют возможность поступить в основную часть вузов страны без экзаменов, а еще около 70 призеров получают высший балл ЕГЭ.Средний показатель всех участников составил 64 балла. Лишь 6% получили более 90 баллов из 100 возможных, хорошего результата – более 70 баллов – добились 33,6% школьников. И только 28 участников набрали максимально возможные 100 баллов. Результаты олимпиады показали, что труднее всего школьникам дается грамматика (средний балл 53,9 из 100 возможных) и лексика (58,6 балла). Лучше всего участники справились с заданиями блока аудирование (66,3 балла) и чтение (68,6 балла).Ростелеком обеспечивает высокоскоростным доступом в интернет более 17 тыс. школ по всей России. Благодаря этому учебные заведения в самых удаленных населенных пунктах могут использовать современные образовательные онлайн-решения. Таким образом, интернет-технологии предоставляют равные возможности для образования и развития человека, вне зависимости от места проживания.Невероятно воодушевляет то, что наш проект стирает географические границы: в олимпиаде принимают участие дети из самых отдаленных регионов нашей страны. Во многом это стало возможно благодаря каждодневной работе компании Ростелеком, которая также поддержала проведение онлайн-олимпиады. На этот раз Skyeng решил максимально поделиться с участниками своими образовательными ресурсами: в этом сезоне все они могли неограниченное количество раз пройти тренировочный тур, разработанный методистами крупнейшей в Европе онлайн-школы английского языка, – сказала руководитель образовательного проекта Олимпиада онлайн-школы Skyeng Дарья Афанасьева.Победители олимпиады в разных рейтингах получат отличные призы – наборы оборудования для учёбы и работы от Ростелеком. Также награждаются самые активные школы России, которые зарегистрировали наибольшее количество участников. Школам достанутся клавиатуры для компьютерных классов от Ростелекома.* * * ПАО Ростелеком – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,8 млн пользователей, из которых свыше 4,8 млн смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Ростелеком является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.* * * Skyeng – онлайн-школа английского языка нового поколения, созданная в 2012 году. В Skyeng работают более 1600 высококвалифицированных преподавателей, проживающих в разных странах мира – от Австралии до стран Европы.Занятия в школе проводятся 24 часа в сутки 7 дней в неделю – до 100 тысяч уроков в месяц для взрослых и детей.