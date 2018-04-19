236 лет назад императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния или Полицейский, фактически сформировавший новую отрасль права – полицейское право.

9 января 2018 года Министром внутренних дел Российской Федерации был подписан приказ «Об установлении памятной даты образования юридической службы в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации» № 3.Согласно приказу исторической датой начала летоисчисления юридической службы стало 19 апреля 1782 года (8 апреля по старому стилю) – день, когда императрицей Екатериной II был утвержден Устав Благочиния или Полицейский, фактически сформировавший новую отрасль права – полицейское право. В свою очередь, это стало началом юридической деятельности в российской полиции.Первопричиной пересмотра исторической даты послужило принятие Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», что расширило границы и позволило углубить изучение истории создания и становления системы органов внутренних дел как государственного института с опорой на Указ Российского императора Петра I от 25 мая 1718 года о создании полиции.В этой связи, в целях восстановления исторической справедливости в отношении даты образования юридической службы системы Министерства, была проведена большая предварительная исследовательская работа с привлечением специалистов-историков, экспертов и правоведов.В результате приказ МВД России от 13 октября 2003 г. № 785, учреждавший прежнюю дату празднования – 19 июля с исчислением лет от 1946 года, утратил силу. Напомним, что в его основе лежал приказ МВД СССР от 19 июля 1946 года № 00706 «О создании Юридической части МВД СССР».