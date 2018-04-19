Они первыми встречают гостей на важных официальных мероприятиях, представляют область на престижных музыкальных фестивалях и радуют владимирскую публику своими концертами. Владимирскому Губернаторскому симфоническому оркестру 20 лет. В юбилейный для коллектива год музыканты подводят итоги и экспериментируют. На репетиции перед очередной премьерой побывала Оксана Любимова.

Они первыми встречают гостей на важных официальных мероприятиях, представляют область на престижных музыкальных фестивалях и радуют владимирскую публику своими концертами. Владимирскому Губернаторскому симфоническому оркестру 20 лет. В юбилейный для коллектива год музыканты подводят итоги и экспериментируют. На репетиции перед очередной премьерой побывала Оксана Любимова.- Портрет, казалось, был не кончен, но сила кисти была разительна, и необыкновеннее всего были глаза. Казалось, в них употребил всю и силу, и все старательное чаяние художник. Они просто глядели!Моноспектакль по повести Гоголя "Портрет" - это третий заключительный проект фестиваля, посвященного 20 Губернаторского симфонического оркестра. Вместе с владимирскими музыкантами на сцене зала классической музыки российский актер Евгений Ткачук, известный зрителю по фильмам "Бесы", "Жизнь и приключения Мишки Япончика" и сериалу "Тихий дон". Дирижер оркестра Артем Маркин говорит: завтрашняя премьера моноспектакля - это совершенно новый для Владимира формат. В юбилейный год музыканты решились на смелые эксперименты.Артем Маркин, руководитель Владимирского Губернаторского симфонического оркестра: Это целая буря эмоций. Но самое главное, в финале нашего фестиваля - это встреча с русской классикой литературной и русской классикой музыкальной. Музыкальная ткань построена на шедеврах русской классики.Для Евгения Ткачука моноспекталь "Портрет" формат тоже дебютный. Актер говорит, на предложение Артема Маркина сделать драматический спектакль совместно с симфоническим оркестром согласился не раздумывая. Уж очень интересной показалась идея уложить сложный текст Гоголя в музыкальную форму.Евгений Ткачук, актер: Я не знаю, где еще я смогу так поработать. Это интересно. Это сложно, и в тоже время очень много сил дает, энергии высекается, когда работаешь с оркестром и пытаешься найти соединение этого всего.Губернаторский оркестр играет буквально впотьмах. Из освещения на сцене маленькие фонарики на нотах и световые акценты на главном герое. Сложно, говорят музыканты, но зато добавляет мистики, а эмоции зашкаливают. Такое сотрудничество Евгения Ткачука, Губернаторского симфонического оркестра и автора музыкального полотна спектакля - столичного композитора Кирилла Уманского вряд ли оставит публику равнодушной.Наталья Черевко, музыкант: Это все классика, но классика очень разного времени. От Баха до Шестаковича, Шнитке, Чайковский. Это потрясающее соединение. Большое напряжение идет. И эмоциональное и на глаза, но мы собираемся и играем.Кстати, в рамках юбилейного фестивального эксперимента владимирские музыканты дали уникальный совместный концерт и известным клавесинистом Жаном Рондо. Выступили с хоровой капеллой "Ярославия" и камерным хором "Русский партес". Дальше публике обещают новые творческие повороты - сотрудничество с ведущими российскими актерами, проекты со старинной музыкой и обязательно масштабные симфонические концерты.