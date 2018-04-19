Тектоническая бомба на Западном побережье США в ближайшее время убьет сотни человек. Эксперты предупреждают о грядущем катастрофическом землетрясении в районе разлома Хэйуорда.

"Тектоническая бомба" на Западном побережье США вближайшее время убьет сотни человек. Эксперты предупреждают о грядущем катастрофическомземлетрясении в районе разлома Хэйуорда.Бомбу замедленного действия обнаружили сотрудники Геологическойслужбы США. Опасность исходит от тектонического разлома Хэйуорда, которыйпроходит через залив Сан-Франциско. По данным службы, землетрясения в этомрайоне происходят в среднем каждые 150-160 лет.Последний раз тектоническая активность на разломе Хэйуорда наблюдаласьв 1868 году. Так что, по подсчетам экспертов, пора готовиться к очереднойкатастрофе. По прогнозам специалистов, стоит ожидать семибалльногоземлетрясения. Погибнут сотни человек. Пожары, возникшие в результатеповреждения газопроводов и линий электропередачи, уничтожат сотни тысяч домов иоставят без крова около полумиллиона жителей, сообщает .83-километровый разлом проходит через область в районезалива Сан-Франциско, в которой проживают более двух миллионов человек. Неофициальноеназвание "тектонической бомбы" разлом получил из-за своейпотенциальной разрушительной силы, пишет со ссылкой на Los Angeles Times.Напомним, в последнее время в прессе все чаще появляютсяпредсказания, связанные с другой "горячей точкой" на карте Америки – Йеллоустонскимсупервулканом. Он представляет собой гигантскую воронку длиной в 72 километра ишириной в 55 километров, которая находится на территории одноименногонационального парка в штате Вайоминг.Как выяснили ученые, это углубление – жерло древнего вулканас гигантской магматической камерой, расположенной на глубине примерно в 8километров. Наблюдения за Йеллоустоном показали, что супервулкан неоднократноизвергался за последний миллион лет. Его извержения, по мнению экспертов,носили характер катастрофы планетарного масштаба, меняя климат на Земле. Судяпо возросшей активности вулкана, чего-то подобного можно ожидать в ближайшиегоды, считают некоторые специалисты.