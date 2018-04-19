Гимнастка из США Маккайла Марони,
ставшая интернет-мемом после Олимпиады-2012 в Лондоне, призналась о сексуальных
домогательствах. Ее сотни раз насиловал медик американской сборной Ларри
Нассара.
Гимнастка из США Маккайла Марони,
ставшая интернет-мемом после Олимпиады-2012 в Лондоне, призналась о сексуальных
домогательствах. Ее сотни раз насиловал медик американской сборной Ларри
Нассара.
Врач стал
приставать к девушке, когда ей было всего 13 лет. А в 15-летнем возрасте
Маккайла очнулась в его номере после приема снотворного.
Сейчас
завершившая спортивную карьеру 22-летняя Марони рассказывает о том, как на
протяжении пяти лет она подвергалась насилию со стороны врача. Последний
рассказ об этих событиях прозвучал с новыми жуткими подробностями.
"Нассар уверял, что
никто все равно не поймет меня, так что я не могу рассказать людям о
произошедшем… Нассар изнасиловал меня сотни раз за все время карьеры", – призналась гимнастка. По ее
словам, врач находил ее каждый раз, когда она приезжала на спортивную базу в
университет Мичигана, где тренировалась американская сборная, и даже во время
соревнований.
Маккайла присоединилась к движению
против сексуального насилия, которое возникло после того, как вышла скандальная
публикация о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, сообщает "Газета.ru". Также девушка обвинила Национальный
олимпийский комитет (НОК) США, американскую Федерацию гимнастики (USAG) и
университет Мичигана, которые смотрели сквозь пальцы на преступные
домогательства своего врача. Федерация
гимнастики заставила Маккайлу подписать тайное соглашение о выплате 1,25 миллиона
долларов в обмен на молчание.