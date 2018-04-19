Гимнастка из США Маккайла Марони, ставшая интернет-мемом после Олимпиады-2012 в Лондоне, призналась о сексуальных домогательствах. Ее сотни раз насиловал медик американской сборной Ларри Нассара.

Гимнастка из США Маккайла Марони,ставшая интернет-мемом после Олимпиады-2012 в Лондоне, призналась о сексуальныхдомогательствах. Ее сотни раз насиловал медик американской сборной ЛарриНассара.Врач сталприставать к девушке, когда ей было всего 13 лет. А в 15-летнем возрастеМаккайла очнулась в его номере после приема снотворного.Сейчасзавершившая спортивную карьеру 22-летняя Марони рассказывает о том, как напротяжении пяти лет она подвергалась насилию со стороны врача. Последнийрассказ об этих событиях прозвучал с новыми жуткими подробностями."Нассар уверял, чтоникто все равно не поймет меня, так что я не могу рассказать людям опроизошедшем… Нассар изнасиловал меня сотни раз за все время карьеры", – призналась гимнастка. По еесловам, врач находил ее каждый раз, когда она приезжала на спортивную базу вуниверситет Мичигана, где тренировалась американская сборная, и даже во времясоревнований.Маккайла присоединилась к движениюпротив сексуального насилия, которое возникло после того, как вышла скандальнаяпубликация о домогательствах известного продюсера Харви Вайнштейна, сообщает "Газета.ru". Также девушка обвинила Национальныйолимпийский комитет (НОК) США, американскую Федерацию гимнастики (USAG) иуниверситет Мичигана, которые смотрели сквозь пальцы на преступныедомогательства своего врача. Федерациягимнастики заставила Маккайлу подписать тайное соглашение о выплате 1,25 миллионадолларов в обмен на молчание.