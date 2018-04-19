iPhone SE 2 и еще десять яблочных гаджетов
появятся летом на российском рынке. Заявка от компании Apple зарегистрирована
в Евразийской экономической комиссии.
iPhone SE 2 и еще десять "яблочных" гаджетов
появятся летом на российском рынке. Заявка от компании Apple зарегистрирована
в Евразийской экономической комиссии.
Новые гаджеты будут представлены на конференции
разработчиков под названием WWDC 2018. Она пройдет с 4 по 8 июня в
конференц-центре McEnery в Сан-Хосе. Самые боьшие ожидания поклонников
продукции Apple связаны с iPhone SE второго поколения – он, как ожидается,
также будет представлен на форуме.
Евразийская комиссия зарегистрировала смартфоны моделей
A1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106.
Все они работают на базе операционной системы iOS 11.
Эксперты недавно выяснили, какие гаджеты больше всего хотели
бы приобрести россияне. Лидером рейтинга стал южнокорейский смартфон Samsung
Galaxy S8. Второе место по популярности занял iPhone 8, за ним следуют iPhone X
и ранняя модель от Apple
– iPhone 7. Замыкает пятерку лидеров китайский Xiaomi Redmi 5 Plus: этот гаджет
считается наиболее удачной покупкой по соотношению цена-качество, пишет .
Смартфоны Samsung Galaxy S9, Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Mi A1, iPhone
8 Plus
и Samsung Galaxy S8+
заняли в рейтинге популярности у россиян следующие пять строчек.