iPhone SE 2 и еще десять яблочных гаджетов появятся летом на российском рынке. Заявка от компании Apple зарегистрирована в Евразийской экономической комиссии.

iPhone SE 2 и еще десять "яблочных" гаджетовпоявятся летом на российском рынке. Заявка от компании Apple зарегистрированав Евразийской экономической комиссии.Новые гаджеты будут представлены на конференцииразработчиков под названием WWDC 2018. Она пройдет с 4 по 8 июня вконференц-центре McEnery в Сан-Хосе. Самые боьшие ожидания поклонниковпродукции Apple связаны с iPhone SE второго поколения – он, как ожидается,также будет представлен на форуме.Евразийская комиссия зарегистрировала смартфоны моделейA1920, A1921, A1984, A2097, A2098, A2099, A2101, A2103, A2104, A2105, A2106.Все они работают на базе операционной системы iOS 11.Эксперты недавно выяснили, какие гаджеты больше всего хотелибы приобрести россияне. Лидером рейтинга стал южнокорейский смартфон SamsungGalaxy S8. Второе место по популярности занял iPhone 8, за ним следуют iPhone Xи ранняя модель от Apple– iPhone 7. Замыкает пятерку лидеров китайский Xiaomi Redmi 5 Plus: этот гаджетсчитается наиболее удачной покупкой по соотношению цена-качество, пишет .Смартфоны Samsung Galaxy S9, Xiaomi Redmi 4A, Xiaomi Mi A1, iPhone8 Plusи Samsung Galaxy S8+заняли в рейтинге популярности у россиян следующие пять строчек.