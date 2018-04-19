В Екатеринбурге в торговом центре 13 человек задыхались в кабине лифта, а пьяный омич угрожал расправой врачам приехавшей спасать его скорой. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В Екатеринбурге в торговом центре 13 человек задыхались в кабине лифта, а пьяный омич угрожал расправой врачам приехавшей спасать его скорой. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.
В селе Черновское Нижегородской области 51-летнего разнорабочего убило ковшом трактора, передает Мужчина работал в поле при разгрузке
удобрений, когда его придавило агрегатом. Пострадавшего доставили в больницу
для оказания медицинской помощи, после чего на следующий день он скончался
дома. На производстве проводится расследование и внеплановая проверка.
В Таганроге местный житель прокрутил 750 миллионов рублей, сообщает При этом его доход мнимого банкира в виде комиссии составлял
не менее 1%. Отмечается, что свою
преступную деятельность он осуществлял в течение двух лет с 2015 года. Дело
инициировали по факту осуществления банковской деятельности без регистрации. Теперь
мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.
Наркотики в шве полотенца
пытались передать одному из обвиняемых в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, пишет
Изъятый порошок белого цвета отправили на экспертизу, а принесшего его
гражданина заставили дать объяснение.
В Рыбно-Слободском районе Татарстана в
ходе паводка размыло грунт возле плотины, из-за чего может затопить село
Кугарчино, передает На место выехали
спасатели. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение грузового транспорта по дороге,
проходящей по плотине. В населенном пункте находятся 477 жилых домов с
населением 1312 человек.
Руководителя
управления федеральной налоговой службы по Тюменской области Тамару Зыкову
задержали сотрудники ФСБ, пишет Правоохранительные
органы провели обыски. В региональной УФНС данную информацию не подтверждают. Представители
тюменского бизнес-сообщества неоднократно жаловались на Тамару Зыкову. С ее
приходом налогоплательщики начали
уходить в соседние регионы. Другие предприниматели заявляли о
беспрецедентном давлении со стороны налоговой службы и
непрофессионализме отдельных специалистов.
Омич угрожал расправой
врачам скорой, которые приехали оказать ему помощь, сообщаетСотрудники Росгвардии патрулировали территорию Советского округа
города и увидели возле частного дома на улице Герцена карету "скорой" и врачей,
которые пытались помочь мужчине. Пациент стал хватать одного из медиков за руки
и отталкивать его. Силовики решили вмешаться в ситуацию. Мужчина был пьян. При
силовиках 56-летний дебошир успокоился. Стражи порядка передали его полиции.
Житель
Ижевска отдал 400 тысяч рублей на строительство дома на несуществующем участке,
передает По
словам потерпевшего, его знакомый попросил деньги для строительства недвижимости
на земле, якобы имеющемся в его собственности. Злоумышленник предлагал продать
участок с домом, а с вырученных средств вернуть долг с процентами. Получив
деньги, мошенник скрылся. При этом позже выяснилось, что указанного участка
земли не существует. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.
В Екатеринбурге в ТЦ "Мегаполис" 13 человек задыхались в кабине лифта. Среди них были беременная женщина и ребенок. Кабина подъемника застряла
на первом этаже. В замкнутом пространстве было тяжело дышать. При этом кнопка
вызова диспетчера не работала, пишет Спасать
застрявших приехали сотрудники МЧС. После вызволения, со слов участницы
событий, сотрудники ТЦ вели себя в их отношении довольно грубо.
В Волгограде водитель
маршрутки сбил свою шестилетнюю пассажирку, передает За рулем микроавтобуса находился 54-летний водитель. По требованию
пассажиров он стал высаживать их вне остановки общественного транспорта. Из ГАЗели
вышли 26-летняя женщина вместе с малолетней дочерью. В этот момент маршрутчик
стал отъезжать от места остановки, не убедившись в безопасности своего маневра,
и наехал на ребенка. К счастью, девочка осталась жива, но получила ушибы. С
места происшествия она была доставлена в больницу.
В башкирском городе Туймазы воспитательница обварила
четырехлетнюю малышку кипятком, разливая чай, сообщает Ребенок получил ожоги
груди и рук второй степени и был госпитализирован. Устанавливаются
обстоятельства произошедшего. Судмедэксперты установят степень тяжести вреда
здоровью.
В Уфе судебные приставы вынуждены были навести порядок в квартире "женщины,
которая держала 16 кошек. Соседи постоянно на нее жаловались, сообщает В доме завелись крысы, тараканы и блохи. Ранее судебные приставы
забрали у уфимки ее питомцев, так как они содержались в ненадлежащих условиях,
а также вывезли грузовик мусора. Уфимка коллекционировала хлам. В этот раз в
ужасную квартиру приехали специалисты клининговой компании, которые
провели обработку помещений от насекомых и грызунов. Работники действовали
согласно решения суда под контролем приставов.