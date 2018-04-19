В Екатеринбурге в торговом центре 13 человек задыхались в кабине лифта, а пьяный омич угрожал расправой врачам приехавшей спасать его скорой. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

В Екатеринбурге в торговом центре 13 человек задыхались в кабине лифта, а пьяный омич угрожал расправой врачам приехавшей спасать его скорой. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.В селе Черновское Нижегородской области 51-летнего разнорабочего убило ковшом трактора, передает Мужчина работал в поле при разгрузкеудобрений, когда его придавило агрегатом. Пострадавшего доставили в больницудля оказания медицинской помощи, после чего на следующий день он скончалсядома. На производстве проводится расследование и внеплановая проверка.В Таганроге местный житель прокрутил 750 миллионов рублей, сообщает При этом его доход мнимого банкира в виде комиссии составлялне менее 1%. Отмечается, что своюпреступную деятельность он осуществлял в течение двух лет с 2015 года. Делоинициировали по факту осуществления банковской деятельности без регистрации. Теперьмужчине грозит до четырех лет лишения свободы.Наркотики в шве полотенцапытались передать одному из обвиняемых в СИЗО №1 Ростова-на-Дону, пишетИзъятый порошок белого цвета отправили на экспертизу, а принесшего егогражданина заставили дать объяснение.В Рыбно-Слободском районе Татарстана входе паводка размыло грунт возле плотины, из-за чего может затопить селоКугарчино, передает На место выехалиспасатели. Сотрудники ГИБДД перекрыли движение грузового транспорта по дороге,проходящей по плотине. В населенном пункте находятся 477 жилых домов снаселением 1312 человек.Руководителяуправления федеральной налоговой службы по Тюменской области Тамару Зыковузадержали сотрудники ФСБ, пишет Правоохранительныеорганы провели обыски. В региональной УФНС данную информацию не подтверждают. Представителитюменского бизнес-сообщества неоднократно жаловались на Тамару Зыкову. С ееприходом налогоплательщики началиуходить в соседние регионы. Другие предприниматели заявляли обеспрецедентном давлении со стороны налоговой службы инепрофессионализме отдельных специалистов.Омич угрожал расправойврачам скорой, которые приехали оказать ему помощь, сообщаетСотрудники Росгвардии патрулировали территорию Советского округагорода и увидели возле частного дома на улице Герцена карету "скорой" и врачей,которые пытались помочь мужчине. Пациент стал хватать одного из медиков за рукии отталкивать его. Силовики решили вмешаться в ситуацию. Мужчина был пьян. Присиловиках 56-летний дебошир успокоился. Стражи порядка передали его полиции.ЖительИжевска отдал 400 тысяч рублей на строительство дома на несуществующем участке,передает Пословам потерпевшего, его знакомый попросил деньги для строительства недвижимостина земле, якобы имеющемся в его собственности. Злоумышленник предлагал продатьучасток с домом, а с вырученных средств вернуть долг с процентами. Получивденьги, мошенник скрылся. При этом позже выяснилось, что указанного участказемли не существует. Подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело.В Екатеринбурге в ТЦ "Мегаполис" 13 человек задыхались в кабине лифта. Среди них были беременная женщина и ребенок. Кабина подъемника застрялана первом этаже. В замкнутом пространстве было тяжело дышать. При этом кнопкавызова диспетчера не работала, пишет Спасатьзастрявших приехали сотрудники МЧС. После вызволения, со слов участницысобытий, сотрудники ТЦ вели себя в их отношении довольно грубо.В Волгограде водительмаршрутки сбил свою шестилетнюю пассажирку, передает За рулем микроавтобуса находился 54-летний водитель. По требованиюпассажиров он стал высаживать их вне остановки общественного транспорта. Из ГАЗеливышли 26-летняя женщина вместе с малолетней дочерью. В этот момент маршрутчикстал отъезжать от места остановки, не убедившись в безопасности своего маневра,и наехал на ребенка. К счастью, девочка осталась жива, но получила ушибы. Сместа происшествия она была доставлена в больницу.В башкирском городе Туймазы воспитательница обварилачетырехлетнюю малышку кипятком, разливая чай, сообщает Ребенок получил ожогигруди и рук второй степени и был госпитализирован. Устанавливаютсяобстоятельства произошедшего. Судмедэксперты установят степень тяжести вредаздоровью.В Уфе судебные приставы вынуждены были навести порядок в квартире "женщины,которая держала 16 кошек. Соседи постоянно на нее жаловались, сообщает В доме завелись крысы, тараканы и блохи. Ранее судебные приставызабрали у уфимки ее питомцев, так как они содержались в ненадлежащих условиях,а также вывезли грузовик мусора. Уфимка коллекционировала хлам. В этот раз вужасную квартиру приехали специалисты клининговой компании, которыепровели обработку помещений от насекомых и грызунов. Работники действовалисогласно решения суда под контролем приставов.