Заслуженный артист России Борис Галкин в студии программы Андрей Малахов. Прямой эфир на телеканале Россия 1 показал свою новорожденную дочь Анечку. Отцом 70-летний актер стал 8 месяцев назад. Девочку родила супруга актера, певица Инна Разумихина.

Заслуженный артист России Борис Галкин в студии программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1" показал свою новорожденную дочь Анечку. Отцом 70-летний актер стал 8 месяцев назад. Девочку родила супруга актера, певица Инна Разумихина.Позднее счастье пришло к Борису Сергеевичу после череды тяжелых утрат. Трагическая смерть единственного сына, актера Владислава Галкина. Волна слухов о том, что Влад ему не родной. Появление биологического отца Владислава. Расставание с женой, Еленой Демидовой, с которой они вырастили сына, и ее смерть от рака.Появление в жизни актера Инны Разумихиной стало настоящим спасением. 25-летняя разница в возрасте не помешала этой любви. И именно Инна подарила Борису Галкину ребенка. Гости в студии встретили появление "молодого" отца, который пошутил, что теперь, видимо, ему нужно совершить что-то "на бис" аплодисментами и со слезами на глазах.Актер признался, что в его возрасте держать на руках новорожденную дочь – ни с чем несравнимое ощущение. "Из Бориса получился ожидаемо хороший отец", – говорит жена актера, Инна. Сама она признается, что у нее материнского инстинкта не было: профессия поглощала целиком, а вот с Борисом ей сильно захотелось ребенка.Поздравить счастливую пару в студию к Андрею Малахову пришли родственники, друзья и коллеги артистов. Как найти силы и мужество, чтобы жить дальше после потери ребенка, кто стал крестными родителями Анечки, и сколько детей-крестников у самого Бориса — ответы на эти вопросы в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".