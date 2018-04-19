Телеведущая Ксения Бородина изощренно отомстила обидчикам. Звезда осрамила злопыхателей в соцсети.

Телеведущая Ксения Бородина изощренно отомстила обидчикам. Звезда осрамила злопыхателей в соцсети.Недавно дочери телеведущей Марусе исполнилось 10 лет, желаяпоздравить свою кровиночку с первой круглой датой, Бородина опубликовала в Instagramфотографию с вечеринки по случаю дня рождения. Под снимком Ксения написалатрогательное признание в любви.Как водится подписчики принялись комментировать пост, но, ксожалению для звезды, вместо ожидаемых поздравлений на девочку обрушилсяшквал критики. Бородина была в таком бешенстве, что принялась скрупулезно исследоватьаккаунты тех, кто плохо отозвался о Марусе.Звезда собрала фотографии злопыхательниц и опубликовала ихна своей станице. Ниже она с жаром отчитала грубиянок за привычкуоскорблять детей.Ксения предложила ввести штраф за "грязный язык людей винтернете". Барышня заявила, что ей стыдно было читать мерзости под невиннойфотографией малюток. "Какие же грязные рты, которые хочется с порошком и щеткойпромыть!" – в истерике продолжала телеведущая.Далее Ксения написала, что люди, которые позволяют себетакие высказывания в адрес беззащитных ребятишек, сами очень страдают. "…отсобственной неудовлетворенности жизнью, мужьями, работой или не работой, льютэту грязь в интернете, разряжаясь таким образом...."Счастливые Мамы"… Да никогда так счастливые люди не выглядят! Вы несчастныеМамы и пытаетесь изобразить из себя хоть что-то, но, увы и ах, вы – дно! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)",– неунималась в своем гневе звезда.Женщина призналась, что совсем не ожидала такой негативнойреакции, это неприятное открытие выбило ее из колеи. "Я, публикуя фотки, дажена секунду не могла подумать, что вместо поздравлений я буду читать эту грязь.Мне позвонила подруга и сказала: "Какой ужас, что творится с людьми, я даже непоняла о чем речь, мы прыгали на день рождении с детками!" Стыдно за такоеобщество, стыдно за людей. В целом, стыдно за такие жалкие души", – написалаБородина.