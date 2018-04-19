Губернатор объявила войну борщевику. Светлана Орлова поставила задачу разработать областную пятилетнюю программу по борьбе с этим опасным растением. Его сок вызывает сильнейшие ожоги на коже. Согласно мониторингу, этот сорняк растет практически на территории каждого района нашей области и занимает почти 2,5 тысячи гектаров площади.
Губернатор объявила войну борщевику. Светлана Орлова
поставила задачу разработать областную пятилетнюю программу по борьбе с этим опасным растением. Его сок вызывает сильнейшие ожоги на коже. Согласно мониторингу, этот сорняк растет практически на территории каждого района нашей области и занимает почти 2,5 тысячи гектаров площади. Несмотря на то, что уничтожение борщевика - это полномочия органов местного самоуправления, в каждом муниципальном образовании необходимо разработать собственный комплекс специальных мер, распорядилась первое лицо региона. Нужно сделать оценку состояния земельных участков, на которых растет ядовитая трава, а в муниципалитетах организовать специальные бригады, которые будут вести планомерную работу по истреблению борщевика.