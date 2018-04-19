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<a href="http://33live.ru/novosti/19-04-2018-borshhevik-prikazano-unichtozhit.html" target="_blank">Борщевик приказано уничтожить!</a> - Губернатор объявила войну борщевику. Светлана Орлова поставила задачу разработать областную пятилетнюю программу по борьбе с этим опасным растением. Его сок вызывает сильнейшие ожоги на коже. Согласно мониторингу, этот сорняк растет практически на территории каждого района нашей области и занимает почти 2,5 тысячи гектаров площади.