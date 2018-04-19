Говорящие дроны уже этим летом начнут патрулировать московские зоны отдыха. Площадками для эксперимента станут Борисовские пруды, озеро Белое и Строгинская пойма. Коптеры, как говорят разработчики, не просто позволят следить за безопасностью на воде.

Говорящие дроны уже этим летом начнут патрулировать московские зоны отдыха. Площадками для эксперимента станут Борисовские пруды, озеро Белое и Строгинская пойма. Коптеры, как говорят разработчики, не просто позволят следить за безопасностью на воде. При необходимости беспилотник способен, например, доставить спасательный жилет тонущему человеку.Дрон-почтальон быстро поднимается в воздух. Пока в тестовом режиме, но скоро такая доставка может стать обыденностью. В технополисе "Москва" для этого разработали уникальные беспилотные аппараты."Наши квадрокоптеры могут делать все полетное задание полностью автоматически, включая посадку и подзарядку", — рассказывает Олег Понфиленок, генеральный директор компании-разработчика.Новые дроны — первые действительно беспилотные аппараты. Полностью автономный полет по заранее заданному маршруту. Коптер ориентируется в пространстве с помощью спутниковой навигации и геометок. Управлять им можно с компьютера или даже с телефона.Помимо самих дронов разработчики создают и специальные боксы — это и своего рода гараж, и зарядная станция для беспилотников. Данный аппарат называется "Пеликан". Такая "птичка" в своем "клюве" может перевозить груз весом более трех килограммов. "Пеликан" способен преодолевать до 30 километров. В будущем разработчики хотят увеличить дальность полетов в четыре раза."К 2025 году существенная часть мелких посылок будет доставляться домой клиентам именно по воздуху. Это разгрузит транспортную инфраструктуру и, главное, повысит скорость доставки и снизит ее стоимость", — объясняет Олег Понфиленок, генеральный директор компании-разработчика."Пеликанов" пока в основном заказывают собственники стройплощадок. Они будут доставлять мелкие грузы и осуществлять наблюдение за территорией.В других странах беспилотники давно широко используются. Вот коптер на пляже Британии доставляет мороженое прямо к шезлонгам. Сноубордисты и серфингисты используют их в качестве тягачей."Индустрия дронов обречена развиваться, но при этом нужно создавать определенную питательную среду, которая будет позволять это делать не только в периметре технополиса "Москва", — говорит Игорь Ищенко, генеральный директор технополиса "Москва".Столичное небо пока закрыто для массового применения коптеров. Инженеры надеются на скорые изменения в законодательстве и продолжают работать над своими проектами. Здесь же, в технополисе "Москва", они учат собирать и программировать дроны даже детей.Управление беспилотными аппаратами вскоре может стать одной из дисциплин соревнований World skills. Технополис "Москва" активно продвигает эту идею и готовит будущих чемпионов. А новые дроны летом появятся и в столичных зонах отдыха. К примеру, будут патрулировать район Борисовских прудов и фиксировать нарушения общественного порядка.