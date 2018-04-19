О близких отношениях актеров Станислава Садальского и Людмилы Максаковой известно давно. Мы с ним очень хорошие друзья, – признавалась Татьяна Васильева. – Я стараюсь не заводить отношений с партнерами. А что касается чувств Садальского, то они отданы другой женщине. Людмиле Максаковой. Вот там любовь, как мне кажется.

О близких отношениях актеров Станислава Садальского и Людмилы Максаковой известно давно. "Мы с ним очень хорошие друзья, – признавалась Татьяна Васильева. – Я стараюсь не заводить отношений с партнерами. А что касается чувств Садальского, то они отданы другой женщине. Людмиле Максаковой. Вот там любовь, как мне кажется".Людмила Васильевна недавно овдовела – ее второй супруг Петер Андреас Игенбергс скончался от обширного инсульта.Покойный Ингеберс имел немецкое гражданство, однако в последнее время проживал в Подмосковье, где в конце прошлого года был парализован.Получается, что теперь Максаковой-старшей ничто не мешает весело проводить время с Садальским. Она даже позволяет Стасу фотографировать ее в не самом лучшем "негламурном" виде. Например, сейчас Максакова болеет. Судя по обилию бумажных платочков на столе и чайнику с чаем, Примадонна театра им. Евг. Вахтангова серьезно простужена. Но друг все равно снял ее и опубликовал нелицеприятное фото на своей странице в социальной сети."Не волнуйся... Все идет своим чередом. Не торопись, будь спокоен. Жизнь мудрее нас. Удача придет..Все идет так как должно", – подписал снимок Садальский и сопроводил его красноречивым хэштегом "вдовушка".Судя по тэгу геолокации, актеры сейчас находятся в знаменитом бальнеологическом санатории в Мариинских лазнях Чехии. Там можно набраться сил при помощи целебной минеральной воды и грязи. Чем и занимаются пожилые актеры.Людмиле Максаковой 77 лет. Здоровье, конечно, уже не то. Да и поступки дочери ее не всегда радуют. Но хорошо, что рядом есть такой верный друг, как Станислав Садальский, за которым актриса чувствует себя как за каменной стеной.