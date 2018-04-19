18 апреля в 12:00 по московскому времени стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. За первые сутки оказалось продано 164 тысячи 136 билетов. Их можно было приобрести на официальном сайте ФИФА в режиме реального времени и в порядке живой очереди.

18 апреля в 12:00 по московскому времени стартовал заключительный этап продаж билетов на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. За первые сутки оказалось продано 164 тысячи 136 билетов. Их можно было приобрести на официальном сайте ФИФА в режиме реального времени и в порядке живой очереди.Большая часть билетов досталась россиянам (87902). Следом идут аргентинские болельщики (7740). Третьими оказались мексиканцы – 6598 билетов. Далее расположились бразильцы (6198), американцы (5780) и немцы (5181), сообщает РИА Новости.Напомним, что заключительный этап продаж билетов продлится вплоть до окончания мирового первенства в России. Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года.