Арендой элитных домов в Подмосковье в преддверии чемпионата мира по футболу заинтересовались иностранцы, говорится в сообщении компании Knight Frank. Несколько человек уже арендовали дома со ставкой 70-150 тысяч долларов в месяц на период проведения чемпионата.

На июнь-июль сдан дома площадью 2 тысячи квадратных метров с пятью спальнями в районе Рублевке. Выбор загородного жилья эксперты объясняют многочисленностью делегаций – состоятельные иностранцы планируют приехать с семьями и прислугой, а в Москве предложения по аренде элитного жилья крупной площади нет.В настоящее время на элитном рынке Подмосковья сдается 388 домов, большая часть из них расположена на Новорижском и Рублево-Успенском шоссе. В основном это коттеджи, построенные 5-10 лет назад, стоимость аренды колеблется от 5 до 100 тысяч долларов в месяц.