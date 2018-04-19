Украинские депутаты Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале NewsOne. Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции партии.

Украинские депутаты Сергей Мельничук и его бывший коллега по фракции Радикальной партии Дмитрий Линько подрались после эфира на телеканале NewsOne. Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции партии."Еще во время эфира нардепы довольно напряженно общались друг с другом, — сообщил телеканал. — Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий Василий Голованов не дал это сделать".Как уточняет РИА Новости, как только депутаты вышли из эфира, произошла драка. Линько отметил, что заявление в полицию писать не будет, но "нос у него, скорее всего, сломан", и он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону.Депутата Верховной Рады Сергея Мельничука исключили из фракции "Радикальной партии" еще 5 февраля 2015 года за "действия, дискредитирующие депутата".