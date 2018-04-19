В Калуге на улице Кирова произошло ДТП с
участием автомобилей ВАЗ 21041 и Opel Corsa. Авария произошла около четырех
часов утра 14 апреля.
В Калуге на улице Кирова произошло ДТП с
участием автомобилей ВАЗ 21041 и Opel Corsa. Авария произошла около четырех
часов утра 14 апреля.
На опубликованном в
Сети ролике виден автомобиль, в открытом багажнике которого едут две девушки.
Водитель ВАЗа не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в Opel Corsa.
В результате пострадала
24-летняя девушка, передает Kaluga-poisk.ru.
У нее оказались сломаны обе ноги. Ее
госпитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП ведется
административное расследование, по результатам которого будет принято
процессуальное решение.