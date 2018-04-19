В Калуге на улице Кирова произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ 21041 и Opel Corsa. Авария произошла около четырех часов утра 14 апреля.

В Калуге на улице Кирова произошло ДТП сучастием автомобилей ВАЗ 21041 и Opel Corsa. Авария произошла около четырехчасов утра 14 апреля.На опубликованном вСети ролике виден автомобиль, в открытом багажнике которого едут две девушки.Водитель ВАЗа не рассчитал безопасную дистанцию и врезался в Opel Corsa.В результате пострадала24-летняя девушка, передает Kaluga-poisk.ru.У нее оказались сломаны обе ноги. Еегоспитализировали в тяжелом состоянии. По факту ДТП ведетсяадминистративное расследование, по результатам которого будет принятопроцессуальное решение.