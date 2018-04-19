× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="http://33live.ru/novosti/19-04-2018-donald-tramp-poluchil-novyj-bronirovannyj-limuzin-no-ego-nikto-ne-videl.html" target="_blank">Дональд Трамп получил новый бронированный лимузин (но его никто не видел)</a> - Президенты США и России в 2018 году имеют по крайней мере одно схожее обстоятельство: оба в пересаживаются в новые президентские лимузины. Дональд Трамп, до сих пор передвигавшийся на старом Кадиллаке Обамы, свой броневик уже вроде как получил. Но пока никому не показал.