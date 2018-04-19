Telegram по-прежнему доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов, заявил владелец мессенджера Павел Дуров в своем аккаунте в соцсети ВКонтакте.

Telegram по-прежнему доступен, несмотря на блокировку 18 миллионов IP-адресов, заявил владелец мессенджера Павел Дуров в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте".Дуров отметил, что все больше IT-бизнесменов, программистов и системных администраторов помогают обеспечивать гарантированные Конституцией права россиян.13 апреля Таганский суд Москвы удовлетворил иск Роскомнадзора к Telegram в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования. Суд разрешил заблокировать мессенджер немедленно. Ведомство приступило к блокировке 16 апреля.