Неожиданный поворот в карьере бывшего хэдлайнера культового телешоу Top Gear произойдет в ближайшем будущем. Джереми Кларксон вернется на телевидение в качестве... британского "аналога" Максима Галкина и Дмитрия Диброва.

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