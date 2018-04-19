Неожиданный поворот в карьере бывшего хэдлайнера культового телешоу Top Gear произойдет в ближайшем будущем. Джереми Кларксон вернется на телевидение в качестве... британского аналога Максима Галкина и Дмитрия Диброва.
<a href="http://33live.ru/novosti/19-04-2018-dzheremi-klarkson-stanet-vedushhim-kto-xochet-stat-millionerom.html" target="_blank">Джереми Кларксон станет ведущим Кто хочет стать миллионером?</a> - Неожиданный поворот в карьере бывшего хэдлайнера культового телешоу Top Gear произойдет в ближайшем будущем. Джереми Кларксон вернется на телевидение в качестве... британского аналога Максима Галкина и Дмитрия Диброва.
[url=http://33live.ru/novosti/19-04-2018-dzheremi-klarkson-stanet-vedushhim-kto-xochet-stat-millionerom.html]Джереми Кларксон станет ведущим Кто хочет стать миллионером?[/url] - Неожиданный поворот в карьере бывшего хэдлайнера культового телешоу Top Gear произойдет в ближайшем будущем. Джереми Кларксон вернется на телевидение в качестве... британского аналога Максима Галкина и Дмитрия Диброва.