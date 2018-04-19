О российских полицейских, которые, не совершая подвига в прямом смысле этого слова, спасают десятки жизней, и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Экипированы милосердиемНа днях Глава МВД России Владимир Колокольцев вручил государственные и ведомственные награды сотрудникам, проявившим мужество при спасении людей. Министр отметил 15 офицеров и одного курсанта из 14 регионов страны. Поступок каждого, кого пригласили на эту церемонию, достоин отдельного рассказа. Но есть общее - то, что роднит всех отважных сотрудников и позволяет сделать вывод: уровень героизма в крови не зависит от количества звёзд на погонах, должности или места службы.Но среди российских полицейских есть немало тех, кто, не совершая подвига в прямом смысле этого слова, спасает десятки жизней. Знали ли вы, например, что с 2012 года в УМВД России по городу Воронежу существует… Мобильный отряд доноров. Тридцать сотрудников городской Госавтоинспекции готовы при первой необходимости приехать на станцию переливания крови.Данные полицейских хранятся в общей картотеке доноров. При нехватке крови определённой группы, а среди волонтёров в погонах есть обладатели и редких отрицательных, медики обращаются к добровольным помощникам. «Мы постоянно в «боевой готовности». Пункт переливания находится рядом с работой, на машине за десять минут туда добираемся», - рассказал «Щиту и мечу» один из участников отряда.Чтоб погасло фальшивое солнцеВерховный суд Республики Татарстан оглашал приговоры участникам банды «Казаевские» на протяжении двух дней. Головорезы проведут в тюрьме от 14 до 24 лет. «Казаевцы» входили в одну из бригад ОПГ «Юдино», орудовавшую в одноименном поселке в Казани. На счету отморозков - 14 преступных эпизодов, включая 5 убийств, грабёж, разбой, вымогательство, незаконный оборот оружия… Как удалось положить конец беспределу, газете «Щит и меч» рассказал заместитель начальника «убойного отдела» подразделения по борьбе с организованной преступностью МВД по Республике Татарстан, разрабатывавший эту банду.Высоцкий, которого мы не зналиВ этом году любимому миллионами людей поэту, певцу, композитору, театральному артисту и киноактёру исполнилось бы 80 лет. Казалось бы, о всенародном любимце уже всё сказано и написано. Тем не менее мы снова и снова открываем новые грани выдающейся личности…На днях слушатели и адъюнкты Академии управления МВД России познакомились с малоизвестными фактами биографии Владимира Семёновича. Воспоминаниями о знаменитом родственнике со стражами порядка поделилась его двоюродная сестра Ирэна Высоцкая. Тут же, в стенах академии, состоялась презентация сборника документальных повестей «На грани подвига, на грани смерти». Книга издана к юбилею поэта.Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 15, а также на интернет-странице издания.