Как минимум одна крылатая ракета французских ВВС не смогла стартовать во время удара коалиции под руководством США по Сирийской Арабской Республике. Пять многоцелевых истребителей Rafale, которые участвовали в нападении, несли десять SCALP, они же Storm Shadow. Однако запустили всего девять. Последнюю пришлось сбросить.

Как минимум одна крылатая ракета французских ВВС не смогла стартовать во время удара коалиции под руководством США по Сирийской Арабской Республике. Пять многоцелевых истребителей Rafale, которые участвовали в нападении, несли десять SCALP, они же Storm Shadow. Правда, запустили всего девять. Последнюю, по данным издания La Point, пришлось сбросить.С такой же проблемой столкнулся и французский флот. Фрегат класса FREMM должен был нанести удар по Сирии шестью ракетами MDCN. Но три из них не взлетели.Пока французские военные не могут сказать, в чем причина сбоев. Однако все это вооружение создано одной компанией – крупнейшим европейским разработчиком ракетных комплексов MBDA. Авиационную Storm Shadow купили ВВС шести стран. А морскую MDCN пока используют только ВМС Франции.