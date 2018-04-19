70-летний актер Борис Галкин представил общественности свою восьмимесячную дочь Анну. Артист признался, что этот ребенок выстраданный.

70-летний актер Борис Галкин представил общественности свою восьмимесячнуюдочь Анну. Артист признался, что этот ребенок выстраданный.В студии телепередачи "Прямой эфир" Галкин и его 45-летняясупруга певица Инна Разумихина принимали поздравления купались в комплиментах иаплодисментах. Артист признался, что не помнит себя от счастья, рождениемалышки наполнило его энергией. "Дай Бог всем молодым столько силы, радости сколькоу меня по отношению к этому ребенку, я абсолютно убежден, что она дает и силу, ижизнь. Я понимаю, что буду дольше жить благодаря ей", – рассказал Борис.Для Инны это первенец, певица поведала, что до встречис народным артистом и не думала о детях. "Не было у меня материнского инстинктаособого… профессия занимала у меня все время", – добавила супруга советской звезды.Борис и Инна решили завести ребенка через несколько лет после свадьбы. "Путь пришлось пройти долгий, в четыре года, было несколькопопыток, я легко относилась, думала, что все будет нормально, а в итоге были и выкидыши,и замершие беременности", – рассказала Разумихина.Супружеской чете пришлось несладко, артист сознался, что даже у него – стойкого бойца разок да шевельнулась мысль прекратить напрасные старания, но, все же, супругирешили не задаваться. Инна рассказала, что Борис поддерживал ее все это время,он потрясающий муж и отец.Вера и упорство были вознаграждены: Инна снова оказалась в интересном положении.Супруги не могли поверить своему счастью, из-за страха потерять драгоценного малыша, они долгое время скрывали факт беременности, даже близкие родственники не знали, что в их семье будет пополнение.Поздняя радость пришла к артисту после череды тяжелых утрат.В начале 70-х годов у Галкина родилась первая дочь Василиса, девочка умерла вроддоме. В 2010 году от сердечной недостаточности умер единственный сын Борисаартист Владислав Галкин.