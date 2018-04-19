Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина провела свой первый официальный турнир после рождения ребенка. В составе команды гимнасток из первой сборной Москвы она стала чемпионкой России в многоборье. Турнир по спортивной гимнастике стартовал в Казани 19 апреля.

Двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина провела свой первый официальный турнир после рождения ребенка. В составе команды гимнасток из первой сборной Москвы она стала чемпионкой России в многоборье. Турнир по спортивной гимнастике стартовал в Казани 19 апреля.По итогам соревнований на брусьях, в опорном прыжке, на бревне и в вольных упражнениях команда Мустафиной заняла первое место, набрав в сумме 218,228 балла. Кроме Алии, золотые медали чемпионата России получили Виктория Трыкина, Дарья Спиридонова, Улья Перебиносова, Варвара Зубова и Ангелина Симакова, сообщает РИА Новости.Серебряные медали завоевали гимнастки, представляющие Центральный федеральный округ (210,261). Третье место досталось второй сборной Москвы (199,861).