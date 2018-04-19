14 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошел
22-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Программа Кубка состояла из трех турниров – среди
профессионалов, среди любителей, а также турнир в жанре Exhibition. В них
приняли участие спортсмены из разных стран – США, Куба, Канада, Китай,
Германия, Италия, Франция, Бельгия, Финляндия, Хорватия, Израиль, Литва, Армения,
Украина.
14 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошел
22-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Программа Кубка состояла из трех турниров – среди
профессионалов, среди любителей, а также турнир в жанре Exhibition. В них
приняли участие спортсмены из разных стран – США, Куба, Канада, Китай,
Германия, Италия, Франция, Бельгия, Финляндия, Хорватия, Израиль, Литва, Армения,
Украина.
По традиции ведущим вечера стал президент Российского танцевального союза, почетный
вице-президент Всемирного танцевального совета (WDC) заслуженный
деятель искусств России Станислав Попов. "Как прекрасно, что в наше сложное время, когда где-то, к
сожалению, падают бомбы, когда кто-то не может договориться между собой, эти
люди из разных стран могут позволить себе танцевать", – с такими словами он
обратился к участникам, зрителям и судьям этих соревнований.
Золото
среди профессионалов завоевала одна из самых титулованных российских пар,
двукратные чемпионы России и многократные финалисты чемпионатов мира Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Серебро
досталось Никите Бровко и Ольге
Урумовой, бронзовым призерам чемпионата Европы, серебряным призерам чемпионата
России 2018, финалистам международных турниров WDC. Бронзу же этого
Кубка с собой увезла пара Стефано Мориондо
и Дарьи Глуховой, представлявшая на этих соревнованиях Италию.
Стефано и Дарья танцуют вместе много лет, но взаимопонимание
появилось не сразу. Прежде, чем добиться полной гармонии в танце, им предстояло
научиться разговаривать друг с другом. "Первое время, конечно, было сложно,
потому что я не говорила по-английски вообще, – вспоминает Дарья Глухова, —
потом пришлось научиться. Сейчас уже даже на итальянском можем что-то
обсуждать". Стоить отметить, что Стефано и Дарья – далеко не единственная интернациональная
пара на Кубке в Кремле. Так, например, дуэт Виталия Севастьянова и Ангелик Майер представляет на
этих соревнованиях Францию, хотя родом они из разных стран. Насчет особенностей
взаимоотношений внутри пары Виталий рассказывает так: "Языкового барьера
между нами нет, но бывают сложности в силу разного менталитета. Абсолютно
разные нации, разные взгляды на жизнь. Но главная проблема – это то, что у нас
у обоих очень сильный характер и никто не хочет идти на компромисс. Из-за этого
периодически бывает сложно, но Ангелик умеет проявить свою женскую мудрость и
уступить". А вот Остин Джосон и Нино Дзенеладзе, которые представляли США в
категории "Любители", говорят, что у них таких проблем нет: "Мы танцуем вместе
уже 4 года и что в жизни, что в танце понимает друг друга с полуслова".
Кстати говоря, американская пара завоевала
первое место среди любительских дуэтов – на награждение их вызвали буквально во
время нашего интервью. Серебро и бронза этих соревнований достались российским
парам – Михаилу Попову и Веронике Тамаровой (Imperial Dance Club) и Андрею Патрушеву и Екатерине Бралюк (Arena Dance Club).
Одним самых ожидаемых событий этого вечера
стали первые в России профессиональные соревнования по Exibition Dance. Это яркое
эмоциональное направление, которое сочетает в себе сложные акробатические
элементы и классическую хореографию. Также отличает это направление некая
особенная театрализованность, зрелищность: у каждого номера здесь есть своя
концепция, название, драматургия, у каждого танцора – свой образ и своя роль.
Победителями соревнований стали кубинцы Клифтон
Сепульведа и Мар Мартинез, покорившие публику и судей номером "Что я сделал для
любви". На втором месте оказался дуэт из Бельгии, прошлогодние чемпионы
фестиваля в Блэкпуле Кевин и Салена Пилетте. На кремлевском Кубке они выступили
с глубоким и в то же время очень динамичным номером "Магнетизм". Бронзу с собой
увезла пара из США – Микаэло и Татьяна Азаровы, представившие интересную
концептуальную постановку "Памяти Сальвадора Дали".