14 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошел 22-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Программа Кубка состояла из трех турниров – среди профессионалов, среди любителей, а также турнир в жанре Exhibition. В них приняли участие спортсмены из разных стран – США, Куба, Канада, Китай, Германия, Италия, Франция, Бельгия, Финляндия, Хорватия, Израиль, Литва, Армения, Украина.

14 апреля в Государственном Кремлевском дворце прошел22-й Кубок мира по латиноамериканским танцам. Программа Кубка состояла из трех турниров – средипрофессионалов, среди любителей, а также турнир в жанре Exhibition. В нихприняли участие спортсмены из разных стран – США, Куба, Канада, Китай,Германия, Италия, Франция, Бельгия, Финляндия, Хорватия, Израиль, Литва, Армения,Украина.По традиции ведущим вечера стал президент Российского танцевального союза, почетныйвице-президент Всемирного танцевального совета (WDC) заслуженныйдеятель искусств России Станислав Попов. "Как прекрасно, что в наше сложное время, когда где-то, ксожалению, падают бомбы, когда кто-то не может договориться между собой, этилюди из разных стран могут позволить себе танцевать", – с такими словами онобратился к участникам, зрителям и судьям этих соревнований.Золотосреди профессионалов завоевала одна из самых титулованных российских пар,двукратные чемпионы России и многократные финалисты чемпионатов мира Кирилл Белоруков и Полина Телешова. Серебродосталось Никите Бровко и ОльгеУрумовой, бронзовым призерам чемпионата Европы, серебряным призерам чемпионатаРоссии 2018, финалистам международных турниров WDC. Бронзу же этогоКубка с собой увезла пара Стефано Мориондои Дарьи Глуховой, представлявшая на этих соревнованиях Италию.Стефано и Дарья танцуют вместе много лет, но взаимопониманиепоявилось не сразу. Прежде, чем добиться полной гармонии в танце, им предстоялонаучиться разговаривать друг с другом. "Первое время, конечно, было сложно,потому что я не говорила по-английски вообще, – вспоминает Дарья Глухова, —потом пришлось научиться. Сейчас уже даже на итальянском можем что-тообсуждать". Стоить отметить, что Стефано и Дарья – далеко не единственная интернациональнаяпара на Кубке в Кремле. Так, например, дуэт Виталия Севастьянова и Ангелик Майер представляет наэтих соревнованиях Францию, хотя родом они из разных стран. Насчет особенностейвзаимоотношений внутри пары Виталий рассказывает так: "Языкового барьерамежду нами нет, но бывают сложности в силу разного менталитета. Абсолютноразные нации, разные взгляды на жизнь. Но главная проблема – это то, что у насу обоих очень сильный характер и никто не хочет идти на компромисс. Из-за этогопериодически бывает сложно, но Ангелик умеет проявить свою женскую мудрость иуступить". А вот Остин Джосон и Нино Дзенеладзе, которые представляли США вкатегории "Любители", говорят, что у них таких проблем нет: "Мы танцуем вместеуже 4 года и что в жизни, что в танце понимает друг друга с полуслова".Кстати говоря, американская пара завоевалапервое место среди любительских дуэтов – на награждение их вызвали буквально вовремя нашего интервью. Серебро и бронза этих соревнований достались российскимпарам – Михаилу Попову и Веронике Тамаровой (Imperial Dance Club) и Андрею Патрушеву и Екатерине Бралюк (Arena Dance Club).Одним самых ожидаемых событий этого вечерастали первые в России профессиональные соревнования по Exibition Dance. Это яркоеэмоциональное направление, которое сочетает в себе сложные акробатическиеэлементы и классическую хореографию. Также отличает это направление некаяособенная театрализованность, зрелищность: у каждого номера здесь есть свояконцепция, название, драматургия, у каждого танцора – свой образ и своя роль.Победителями соревнований стали кубинцы КлифтонСепульведа и Мар Мартинез, покорившие публику и судей номером "Что я сделал длялюбви". На втором месте оказался дуэт из Бельгии, прошлогодние чемпионыфестиваля в Блэкпуле Кевин и Салена Пилетте. На кремлевском Кубке они выступилис глубоким и в то же время очень динамичным номером "Магнетизм". Бронзу с собойувезла пара из США – Микаэло и Татьяна Азаровы, представившие интереснуюконцептуальную постановку "Памяти Сальвадора Дали".