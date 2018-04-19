Для профилактики вирусных инфекций иммуноглобулин неэффективен и сравним с плацебо, убежден главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина (Санкт-Петербург) Алексей Яковлев.

Для профилактики вирусных инфекций иммуноглобулин неэффективен и сравним с плацебо, убежден главный врач клинической инфекционной больницы им. Боткина (Санкт-Петербург) Алексей Яковлев.На пресс-конференции, посвященной началу сезона активности клещей, Яковлев заявил, что инфекционисты уже 20 лет сопротивляются санитарным правилам, в которых прописано введение иммуноглобулина. Он напомнил, что с 1994 года в Европе введение иммуноглобулина прекращено в связи с его бессмысленностью. "Мы тратим миллионы рублей на профилактику, которая не имеет доказанной эффективности, и при этом получаем очень сильный эмоциональный всплеск пациентов, которые требуют введения иммуноглобулина", — сказал Яковлев.По его словам, использование иммуноглобулина, как и антибиотиков, для профилактики не доказало своей эффективности, передает "Интерфакс"."Зная об этом, мы постарались заменить иммуноглобулин на таблетку, близкую к плацебо, так как лекарство, действующее на все вирусы и помогающее от всех болезней, вряд ли можно назвать настоящим препаратом. Название его я говорить не буду, но это позволило нам экономить колоссальные средства. При этом уровень заболеваемости достаточно стабилен все эти годы", — подчеркнул Яковлев."Мы все время призываем, чтобы люди немножко сами побеспокоились о прививках заранее, а не думали, что есть какая-то волшебная таблетка или волшебный укол, которые уже после свершившегося факта чего-то помогут", — добавил он.Иммуноглобулин — белок, содержащийся в крови человека и играющий роль антител в иммунной системе организма. Иммуноглобулин получают из плазмы донорской крови и в виде инъекций вводят людям, находящимся в группе риска по определенному заболеванию.Антитела (иммуноглобулины, ИГ, Ig) — белковые соединения плазмы крови, образующиеся в ответ на введение в организм человека или теплокровных животных бактерий, белковых токсинов и других антигенов. Препятствуют их размножению или нейтрализуют выделяемые ими токсические вещества. Они входят в состав большого количества препаратов против симптомов ОРЗ, ОРВИ и гриппа, продающихся в российских аптеках без рецепта врача.