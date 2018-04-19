Президенты Белоруссии и Молдавии - Александр Лукашенко и Игорь Додон - испытали белорусские тракторы. Засеяли кукурузой поле под Кишиневом. Александр Лукашенко не исключил, что осенью вернется, чтобы научиться возделывать виноград.

Президенты Белоруссии и Молдавии — Александр Лукашенко и Игорь Додон — испытали белорусские тракторы. Засеяли кукурузой поле под Кишиневом. Александр Лукашенко не исключил, что осенью вернется, чтобы научиться возделывать виноград.Как сообщает телеканал "Россия 24", белорусский лидер в этот раз приехал в Молдавию с подарком. Привез пять тракторов МТЗ и два ЗИЛа: эта техника давно пользуется спросом у местных фермеров, а Минск как раз заинтересован в закупке семян.Как уточняет РИА Новости, поначалу речь шла о том, чтобы засеять пшеницу, но планы изменились. "Решили засевать гибрид кукурузы Порумбень 310 — она отлично подходит для этого периода, тем более на таких тракторах. Мы надеемся получить новый импульс в развитии сотрудничества", — сказал журналистам директор Полесского института Леонид Шиманский.Перед тем, как забраться в кабину тракторов, президенты ознакомились с достижениями совместных работ селекционеров.Известно, что Игорь Додон готовился к совместным полевым работам заранее — специально тренировался управлять трактором на поле. "Я вырос в селе, учился в Аграрном университете, у моей жены отец тракторист и комбайнер, так что трактором управлять умею, но последние лет пять-шесть практики не было, вот и решил вспомнить", — признался он.Переодеваться президенты не стали — сели за руль в костюмах, белых рубашках и галстуках. Лукашенко выбрался из кабины с улыбкой, тут же стал проверять, сколько семян ушло на участок и как глубоко их закапывать. Додон добавил, что на тренировке проехал куда больше.