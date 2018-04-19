Разработчики Google создали умный микроскоп, распознающий раковые клетки. Прототип представили на ежегодной конференции AACR.

Разработчики Google создали умный микроскоп, распознающийраковые клетки. Прототип представили на ежегодной конференции AACR.Компьютер может в режиме реального времени анализироватьизображение с камеры и пометить области, похожие на злокачественныеобразования. Помогает в этом встроенныйэкран дополненной реальности.По словам разработчиков, за основу для такого аппарата можновзять обычный прибор, который применяют в больницах и исследовательскихцентрах. Отмечается, что специалисты сконцентрировали свое внимание наметастазах рака молочной железы и раке предстательной железы.Техники корпорации интегрировали в оптику экрандополнительной реальности и сформировали глубокую нейронную сеть, сообщает блогGoogle Research. Компьютер обучают обычные врачи. Оператор изучает образцытканей, глядя в окуляры – так же, как в обычном микроскопе. Программа следит заего действиями и понимает, когда распознана опасная область. Все найденныеоператором образцы опухолей откладываются в компьютерной памяти.Dni.Ru писали об исследованих американских ученых. Они выяснили, что особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей. Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению. Авторы исследования изучили все стадии присоединения белка к мембране клеток. К сожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают.