Разработчики Google создали умный микроскоп, распознающий
раковые клетки. Прототип представили на ежегодной конференции AACR.
Разработчики Google создали умный микроскоп, распознающий
раковые клетки. Прототип представили на ежегодной конференции AACR.
Компьютер может в режиме реального времени анализировать
изображение с камеры и пометить области, похожие на злокачественные
образования. Помогает в этом встроенный
экран дополненной реальности.
По словам разработчиков, за основу для такого аппарата можно
взять обычный прибор, который применяют в больницах и исследовательских
центрах. Отмечается, что специалисты сконцентрировали свое внимание на
метастазах рака молочной железы и раке предстательной железы.
Техники корпорации интегрировали в оптику экран
дополнительной реальности и сформировали глубокую нейронную сеть, сообщает блог
Google Research. Компьютер обучают обычные врачи. Оператор изучает образцы
тканей, глядя в окуляры – так же, как в обычном микроскопе. Программа следит за
его действиями и понимает, когда распознана опасная область. Все найденные
оператором образцы опухолей откладываются в компьютерной памяти.
Dni.Ru писали об исследованих американских ученых. Они выяснили, что особые мутации в генах вызывают рост неизлечимых раковых опухолей. Измененные белки меняют структуру здоровых клеток.
Как отмечают медики, чаще всего подобные изменения приводят к раку поджелудочной железы и колоректальному раку. Эти формы заболевания трудно поддаются лечению. Авторы исследования изучили все стадии присоединения белка к мембране клеток. К сожалению, как остановить этот процесс, ученые пока не знают.